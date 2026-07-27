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"Фулхэм" готовит крупное предложение по форварду "Реала"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 01:50
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"Фулхэм" готовит крупное предложение по форварду "Реала"

Английский "Фулхэм" готов выложить крупную сумму за трансфер нападающего "Реала" Гонсало Гарсии — именно этого игрока новый тренер клуба Альваро Арбелоа хочет видеть в составе. Испанец стремится подписать форварда, с которым ранее работал в Мадриде. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети.

Согласно информации из испанских СМИ, "Реал" готов рассмотреть возможность продажи Гарсии.

В сезоне-2025/2026 нападающий провел за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодежную команду "Реал Мадрид Кастилья", где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.

İdman.Biz
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