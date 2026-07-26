Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Катаре - СМИ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо в качестве свободного агента может перейти в "Аль-Райян" из Катара. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

Катарский клуб уже связался с футболистом для обсуждения условий возможного сотрудничества, к этому моменту игрок еще не принял решения, он изучает все возможные варианты продолжения карьеры.

Джейдон Санчо является воспитанником "Уотфорда" и "Манчестер Сити". На взрослом уровне он выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллу". По данным сайта Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет € 18 млн.

"Аль-Райян" на протяжении своей истории восемь раз становился чемпионом Катара.