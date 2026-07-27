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"Арсенал" готов предложить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 03:40
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"Арсенал" готов предложить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба

Руководство английского "Арсенала" готово предложить бразильскому нападающему Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба для осуществления трансфера.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным источника, сейчас футболист зарабатывает 400 000 фунтов стерлингов (906 000 манатов - ред.) в неделю, и лондонская команда готова улучшить эти условия. Рекордную зарплату в истории "Арсенала" получает английский форвард Букайо Сака, который продлил контракт с "канонирами" в феврале. Недельная заработная плата игрока составляет 365 000 фунтов стерлингов (827 000 манатов - ред.).

İdman.Biz
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