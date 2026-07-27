"Ювентус" начал переговоры с Джоном Стоунзом

Английский футболист Джон Стоунз может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио, туринский клуб начал переговоры с 32-летним центральным защитником. Стоунз находится в статусе свободного агента, поэтому может перейти в "Ювентус" бесплатно.

Ранее интерес к англичанину также проявлял "Интер".

Контракт Стоунза с "Манчестер Сити" истек в конце июня. Защитник выступал за клуб с 2016 года и в его составе выиграл ряд внутренних трофеев, а также Лигу чемпионов УЕФА.

В случае перехода Стоунз впервые сыграет в Серии А.