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"Ювентус" начал переговоры с Джоном Стоунзом

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 11:14
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"Ювентус" начал переговоры с Джоном Стоунзом

Английский футболист Джон Стоунз может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Джанлуку Ди Марцио, туринский клуб начал переговоры с 32-летним центральным защитником. Стоунз находится в статусе свободного агента, поэтому может перейти в "Ювентус" бесплатно.

Ранее интерес к англичанину также проявлял "Интер".

Контракт Стоунза с "Манчестер Сити" истек в конце июня. Защитник выступал за клуб с 2016 года и в его составе выиграл ряд внутренних трофеев, а также Лигу чемпионов УЕФА.

В случае перехода Стоунз впервые сыграет в Серии А.

İdman.Biz
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