Романо и Плеттенберг поссорились из-за трансфера Диоманда

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг и итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо вступили в публичную перепалку из-за возможного перехода вингера "РБ Лейпциг" Яна Диоманда в "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на страницы журналистов в социальных сетях, Плеттенберг усомнился в информации Романо о полном соглашении между клубами.

"Еще кое-что по Диоманду, потому что ситуация становится абсурдной. Если бы "Лейпциг" и "Реал" уже имели полное соглашение, можно было бы назвать точную сумму трансфера, не так ли? Факт в том, что его все еще нет", — написал немецкий журналист.

Романо в ответ напомнил коллеге о его ошибочных инсайдах.

"Не волнуйся, Диоманде перейдет в "Реал", как Клопп уехал в Германию. Лучше спроси о вчерашних фейковых новостях про то, что "Манчестер Сити" предлагал 100 млн евро за Диоманда, хотя они выбыли из гонки, а "Мадрид" уже вел переговоры. Они мастера говорить о других — хотя не такие уж мастера, ведь они даже не могут меня отметить. Но сначала проверьте свои новости, а потом говорите обо мне", — заявил итальянец.

Плеттенберг счел обвинение во лжи недопустимым и раскритиковал методы работы Романо.

"Хорошо, вау. Обвиняя нас в фейковых новостях, вы перешли черту. Я никогда не хотел это поднимать, но ваш инсайд о Клоппе был нелепым и неуважительным. Через день после того, как Футбольный союз Германии официально назвал его в своем заявлении, вы опубликовали Here we go. Вы написали о подписании, и прошла почти целая неделя. Я честно думал, что у вас хватит порядочности этого не делать. Любой мог написать об этом, поскольку было очевидно, что он станет главным тренером сборной Германии. Ваш инсайд основывался на вероятности, а не на реальных договоренностях.

Пока вы удаляете ложные Here we go и публикуете результаты матчей за минуты до финального свистка ради алгоритмов и необходимости быть первыми в гонке с аккаунтом 433, только чтобы удалить их пять минут спустя из-за гола Неймара в ворота Норвегии, вам стоит сбавить тон. То же самое относится к случаям, когда вы не указываете первоисточник в части постов. Занимайтесь своим делом, мы займемся своим. Но обвинять других во лжи довольно иронично со стороны человека в вашем положении. Спокойной ночи", — ответил Плеттенберг.

Романо после этого обвинил немецкого журналиста в попытке уйти от темы и напомнил, что тот прежде обращался к нему за советами.

"Ты сам начинаешь обвинять, а черту перехожу я. Теперь я хотя бы вижу, что ты научился отмечать людей — очень хорошо. Может, мне стоит поделиться сообщениями многолетней давности, где ты спрашивал меня: "Как мне набрать подписчиков?" или писал: "Твоя работа — моя мотивация", а теперь ты учишь меня, как выполнять эту работу.

Но я не собираюсь уходить от темы, как это сделал ты. Я ответил строго по поводу Диоманда, имея в виду твой пост со словами: "Манчестер Сити" готов сделать предложение", а ты переключаешься на другие темы. Продолжай в том же духе, но в таком случае лучше поспрашивай на "Энфилде" насчет футболки с десятым номером. И помни: этот цирк начал именно ты своим постом о том, что трансфер Диоманда в "Реал" стопроцентно состоится. Это мой последний ответ. Наслаждайся", — заключил Романо.

Ранее итальянский инсайдер сообщил, что "Реал" достиг соглашения с "РБ Лейпциг" о переходе ивуарийского футболиста. По его данным, сумма трансфера превысит 100 млн евро.