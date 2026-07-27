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"Аль-Хиляль" готов заплатить до $150 млн за Луиса Диаса

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 12:23
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"Аль-Хиляль" готов заплатить до $150 млн за Луиса Диаса

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" намерен приобрести вингера "Баварии" и сборной Колумбии Луиса Диаса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Сашу Тавольери, представители "Аль-Хиляля" ведут переговоры с 29-летним футболистом. Саудовский клуб готов предложить ему около 25 млн евро в год после уплаты налогов.

Если Диас согласится на переход, "Аль-Хиляль" начнет переговоры с "Баварией". Сумма возможного предложения составит от 120 до 150 млн долларов.

Диас перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" летом 2025 года примерно за 75 млн евро. В дебютном сезоне колумбиец забил 26 мячей и отдал 19 результативных передач во всех турнирах. Вместе с мюнхенцами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

İdman.Biz
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