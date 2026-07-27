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Андреа Пирло: "Мне приписывают убеждения, которых я никогда не высказывал"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 13:08
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Андреа Пирло: "Мне приписывают убеждения, которых я никогда не высказывал"

Бывший футболист и тренер Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне критики его контракта с Fonbet и обсуждений возможного назначения на пост главного тренера национальной команды.

"В последние дни я с большой печалью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к организациям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с подписанными контрактами и законами стран, где работал.

Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в ОАЭ и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за оказанные мне уважение и доверие. Знаю об их профессионализме, компетентности и любви, которую они всегда проявляли к итальянскому футболу. Сожалею, что спортивное решение быстро втянули в публичную дискуссию, в результате которой мне были приписаны несвойственные желания и намерения.

Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной", - написал Пирло.

Ранее сотрудничество итальянца с российской букмекерской компанией в качесте амбассадора вызвало критику на фоне сообщений о его возможном назначении главным тренером сборной Италии.

İdman.Biz
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