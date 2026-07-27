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Гвардиол подпишет новый контракт с "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 14:53
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Гвардиол подпишет новый контракт с "Манчестер Сити"

Хорватский футболист Йошко Гвардиол подпишет новый пятилетний контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на theathletic.com, английский клуб готовится официально объявить о соглашении сегодня. Защитник завершает подготовку к презентации.

О предстоящем продлении контракта стало известно несколько недель назад. По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение 24-летнего игрока будет рассчитано на пять лет.

Ранее "Манчестер Сити" продлил контракт с защитником сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым. Ожидается, что вскоре клуб также объявит о новом соглашении с Жереми Доку.

İdman.Biz
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