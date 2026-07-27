"Рома" покупает нападающего "Болоньи" за 35 млн евро

Итальянский футбольный клуб "Рома" достиг полного соглашения по трансферу нападающего "Болоньи" Сантьяго Кастро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, римляне заплатят за аргентинского футболиста 35 млн евро. Ожидается, что в ближайшие дни Кастро пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне 21-летний форвард забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Одновременно сообщается, что нападающий "Ромы" Артем Довбик может продолжить карьеру в "Болонье".