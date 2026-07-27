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Марк-Андре Тер Штеген отправится с "Барселоной" в Англию

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 16:08
27
Марк-Андре Тер Штеген отправится с "Барселоной" в Англию

Немецкий футбольный вратарь Марк-Андре тер Штеген отправится с "Барселоной" на предсезонный сбор в Англию.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб включил в заявку на подготовительный этап в Бирмингеме 30 игроков. Сбор продлится до 3 августа, а 31 июля команда проведет контрольный матч с "Бирмингем Сити".

В состав вошли вернувшийся из аренды тер Штеген и новичок "Барселоны" Карим Адейеми.

Полный состав команды:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Войцех Щенсны, Якобишвили, Родригес.

Защитники: Рональд Араухо, Эктор Форт, Алекс Бальде, Кортес, Эспарт, Андреас Кристенсен, Мартин, Жофре, Пескер.

Полузащитники: Френки де Йонг, Марк Касадо, Томми, Фариньяс, Диарра, Берналь, Фермин Лопес, Горен, Гилье.

Нападающие: Карим Адейеми, Абделькарим, Жистау, Тони Фернандес, Руни, Тункара, Гонсалес, Клюйверт.

İdman.Biz
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