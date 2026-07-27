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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
27 Июля 2026 17:23
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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Английские футбольные клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заинтересованы в трансфере левого защитника мадридского "Атлетико" Маттео Руджери.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttomercatoweb, 23-летний итальянец привлек особое внимание своей игрой в полуфинальных матчах Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала", оба из которых начал в основном составе.

"Ливерпуль" следит за Руджери уже несколько лет и ранее также рассматривал возможность его приобретения. Теперь конкуренцию мерсисайдцам готов составить "Тоттенхэм".

При этом "Атлетико" рассчитывает сохранить защитника и намерен отклонять предложения, которые поступят во время летнего трансферного окна.

Интерес к Руджери также проявляют итальянские клубы "Фиорентина", "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Футболист перешел в "Атлетико" из "Аталанты" в 2025 году за 17 млн евро. В прошлом сезоне он провел 41 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи в еврокубках.

İdman.Biz
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