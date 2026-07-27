Бензема выдвинул "Аль-Хилялю" жесткое условие

Французский футболист Карим Бензема не намерен досрочно покидать саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Arriyadiyah, обладатель "Золотого мяча"-2022 отклонил все предложения об уходе из команды. 38-летний нападающий планирует остаться в клубе до истечения срока действующего контракта.

Бензема готов уйти только в том случае, если "Аль-Хиляль" полностью выплатит ему зарплату за последний сезон соглашения. Тогда форвард получит статус свободного агента и сможет самостоятельно выбрать новый клуб.

По данным источника, руководство "Аль-Хиляля" не спешит принимать это условие. В клубе не хотят нести дополнительные расходы после трансфера, который считают неудачным как в финансовом, так и в спортивном плане.

Бензема перешел в "Аль-Хиляль" из "Аль-Иттихада" в январе прошлого года. В составе новой команды француз провел 13 матчей и забил девять голов.