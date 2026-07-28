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Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 11:20
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Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"

Как сообщает İdman.Biz, опытный футболист сделал это заявление во время учебно-тренировочных сборов стамбульского клуба в Австрии. По словам Гюндогана, его главными целями остаются победы команды и завоевание чемпионского титула.

В качестве примера полузащитник привел сборную Испании, ставшую чемпионом мира благодаря коллективной игре, а не только индивидуальному мастерству звезд. Он также отметил, что турецкая Суперлига оказалась сложнее и качественнее, чем он ожидал, особенно это ощущается в выездных матчах.

Гюндоган подчеркнул, что в Турции много талантливых футболистов, развитию которых необходимо уделять больше внимания. По его мнению, правильная работа с молодыми игроками способна принести турецкому футболу серьезную пользу в будущем.

Футболист также рассказал, что вся его семья с детства болеет за "Галатасарай", и он никогда не скрывал своей привязанности к клубу. Гюндоган добавил, что чувствовал поддержку болельщиков стамбульской команды независимо от того, где выступал, а на нынешних сборах в Австрии сотни фанатов вновь сопровождают команду.

İdman.Biz
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