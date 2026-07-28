Зинедин Зидан возглавил сборную Франции - ОФИЦИАЛЬНО

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Франции, со специалистом подписан четырехлетний контракт, рассчитанный до окончания ЧМ-2030.

Зидан официально приступит к работе 1 августа. Он будет руководить сборной в сезоне-2026/2027 Лиги наций УЕФА, квалификации ЕВРО-2028, сезоне-2028/2029 Лиги наций и отборочном турнире ЧМ-2030.

"Я часто говорил: нет ничего выше сборной Франции. Поэтому стать ее главным тренером - большая радость и огромная гордость. Это также ответственность. Я хочу поблагодарить президента Филиппа Диалло, исполнительный комитет и федерацию за доверие, а также отдать должное 14 годам работы Дидье и его штаба. У меня большие амбиции в отношении сборной Франции", - заявил Зидан.

Состав тренерского штаба специалист объявит в начале сентября. Первые матчи под его руководством французы проведут в Лиге наций УЕФА: 25 сентября команда сыграет в гостях с Турцией, а 28 сентября встретится на выезде с Бельгией.

Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции с момента назначения Анри Герена в 1964 году. На этом посту он сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет.