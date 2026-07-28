28 Июля 2026
RU

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции - ОФИЦИАЛЬНО

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 14:23
23
Зинедин Зидан возглавил сборную Франции - ОФИЦИАЛЬНО

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Франции, со специалистом подписан четырехлетний контракт, рассчитанный до окончания ЧМ-2030.

Зидан официально приступит к работе 1 августа. Он будет руководить сборной в сезоне-2026/2027 Лиги наций УЕФА, квалификации ЕВРО-2028, сезоне-2028/2029 Лиги наций и отборочном турнире ЧМ-2030.

"Я часто говорил: нет ничего выше сборной Франции. Поэтому стать ее главным тренером - большая радость и огромная гордость. Это также ответственность. Я хочу поблагодарить президента Филиппа Диалло, исполнительный комитет и федерацию за доверие, а также отдать должное 14 годам работы Дидье и его штаба. У меня большие амбиции в отношении сборной Франции", - заявил Зидан.

Состав тренерского штаба специалист объявит в начале сентября. Первые матчи под его руководством французы проведут в Лиге наций УЕФА: 25 сентября команда сыграет в гостях с Турцией, а 28 сентября встретится на выезде с Бельгией.

Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции с момента назначения Анри Герена в 1964 году. На этом посту он сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Министр спорта Италии высказался по делу Андреа Пирло
14:38
Мировой футбол

Министр спорта Италии высказался по делу Андреа Пирло

Связь Пирло с Fonbet помешала его назначению в сборную

Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"
13:07
ЧМ-2026

Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"

Главный тренер сборной Аргентины поблагодарил болельщиков и назвал футболистов своими воинами
Неймар опроверг обвинения в оскорблении молодых футболистов
12:52
Мировой футбол

Неймар опроверг обвинения в оскорблении молодых футболистов

Нападающий "Сантоса" назвал ложными сообщения о конфликте в раздевалке

Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"
11:20
Мировой футбол

Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"

Полузащитник "Галатасарая" Илкай Гюндоган заявил, что командные результаты для него важнее личных достижений

Чичарито подписал контракт с "Атлетико Даллас"
11:07
Мировой футбол

Чичарито подписал контракт с "Атлетико Даллас"

Мексиканский нападающий будет выступать в USL Championship

Сегодня определятся шесть участников третьего раунда Лиги чемпионов
09:50
Мировой футбол

Сегодня определятся шесть участников третьего раунда Лиги чемпионов

Ответные матчи пройдут в Финляндии, Гибралтаре, Хорватии, Словении, Шотландии и Ирландии

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом