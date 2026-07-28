Неймар опроверг обвинения в оскорблении молодых футболистов

Нападающий футбольного клуба "Сантос" Неймар отреагировал на сообщения о конфликте с молодыми партнерами по команде.

Как сообщает İdman.Biz, в опубликованном в социальной сети видео бразилец категорически опроверг информацию о том, что после матча с "Шапекоэнсе" оскорбил 21-летнего Габриэла Бонтемпо и поссорился с 19-летним Жоао Ананиасом.

По словам Неймара, в раздевалке состоялся общий разговор с участием всей команды, в ходе которого опытные футболисты потребовали друг от друга более качественной игры. Форвард подчеркнул, что никого из молодых игроков лично не критиковал и не оскорблял.

Неймар добавил, что внутренняя критика является нормальным явлением в любом клубе, который стремится побеждать. Он обвинил распространителей ложной информации в непонимании футбола и призвал прекратить публикацию подобных сообщений.