Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии

Роберто Манчини согласился вновь возглавить сборную Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 61-летний специалист дал согласие на возвращение в национальную команду.

Манчини стал основным кандидатом после того, как Федерация футбола Италии отказалась от назначения Андреа Пирло. Ранее от предложения возглавить команду также отказался Хосеп Гвардиола.

Манчини уже руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда стала победителем ЕВРО-2020.