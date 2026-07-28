28 Июля 2026
RU

Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии

Мировой футбол
Новости
28 Июля 2026 16:11
17
Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии

Роберто Манчини согласился вновь возглавить сборную Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 61-летний специалист дал согласие на возвращение в национальную команду.

Манчини стал основным кандидатом после того, как Федерация футбола Италии отказалась от назначения Андреа Пирло. Ранее от предложения возглавить команду также отказался Хосеп Гвардиола.

Манчини уже руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда стала победителем ЕВРО-2020.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Министр спорта Италии высказался по делу Андреа Пирло
14:38
Мировой футбол

Министр спорта Италии высказался по делу Андреа Пирло

Связь Пирло с Fonbet помешала его назначению в сборную

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции - ОФИЦИАЛЬНО
14:23
Мировой футбол

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции - ОФИЦИАЛЬНО

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания ЧМ-2030.
Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"
13:07
ЧМ-2026

Скалони впервые высказался после поражения в финале ЧМ: "Простите меня"

Главный тренер сборной Аргентины поблагодарил болельщиков и назвал футболистов своими воинами
Неймар опроверг обвинения в оскорблении молодых футболистов
12:52
Мировой футбол

Неймар опроверг обвинения в оскорблении молодых футболистов

Нападающий "Сантоса" назвал ложными сообщения о конфликте в раздевалке

Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"
11:20
Мировой футбол

Илкай Гюндоган: "Главный успех для меня - победа команды"

Полузащитник "Галатасарая" Илкай Гюндоган заявил, что командные результаты для него важнее личных достижений

Чичарито подписал контракт с "Атлетико Даллас"
11:07
Мировой футбол

Чичарито подписал контракт с "Атлетико Даллас"

Мексиканский нападающий будет выступать в USL Championship

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом