Клаудио Раньери стал техническим директором сборной Италии

Итальянский футбольный специалист Клаудио Раньери назначен техническим директором сборной Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 74-летний специалист сменил на этой должности Паоло Мальдини.

Ранее стало известно, что главным тренером сборной Италии вновь станет Роберто Манчини. Он уже возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год и привел ее к победе на ЕВРО-2020.

Одним из основных кандидатов на пост главного тренера был Андреа Пирло. Однако 27 июля специалист объявил, что не возглавит сборную, несмотря на предварительную договоренность. Препятствием стало его сотрудничество с российской букмекерской компанией.

После этого технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо покинули свои должности.