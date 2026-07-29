"Ливерпуль" планирует усилиться двумя защитниками сборной Англии

"Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием защитников сборной Англии Джона Стоунза и Эзри Консы. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, Стоунз, являющийся свободным агентом, не против перехода в стан мерсисайдцев. Футболист укрепил свои позиции на рынке после выступления на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола считает, что потенциальное приобретение защитника "Астон Виллы" Консы расширит тактические возможности его команды.

На чемпионате мира 2026 года Конса принял участие в восьми матчах, где забил гол. Стоунз сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.