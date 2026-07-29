Германия хочет принять чемпионат мира по футболу в 2038 или 2042 году

Член правления Немецкого футбольного союза (DFB) Аксель Хельманн полагает, что Германия могла бы всерьез претендовать на проведение чемпионата мира в 2038 или 2042 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

"Мы бы с радостью провели этот турнир. И DFB, и [президент Немецкого футбольного союза] Нойендорф хотели бы подать заявку на организацию чемпионата мира 2042 года, либо, может, 2038 года. Все определяет регламент ФИФА. В Германии уже есть вся необходимая инфраструктура — стадионы, гостиницы. Каждый матч будет создавать огромный ажиотаж. Это стало бы нашим успехом. Мы можем подать заявку на турнир 2038 года, но в 2042 году у нас были бы очень хорошие шансы организовать турнир на высоком уровне.

В Германии есть все, что для этого необходимо: стадионы с определенной вместимостью, тренировочные комплексы, а также все, что необходимо помимо этого. Инфраструктура присутствует, однако нам необходимы современные и обновленные стадионы. В 2006 году в мире иначе стали смотреть на Германию: на смену тому, что немцы якобы "слишком серьезны" пришло понимание того, что Германия — замечательная и гостеприимная страна.

В контексте мирового рынка это открыло бы многие возможности. Это стало бы нашим лучшим маркетинговым ходом. Например, ранее мы вложили инвестиции в общественный транспорт, что полезно для общества в долгосрочной перспективе", — заявил Хельманн.