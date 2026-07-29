Блаттер — о плане Инфантино продать долю прав на ЧМ: "Никто не имеет права продавать нашу игру"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал инициативу нынешней главы организации Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, ФИФА планирует продать долю (предположительно 20-30%) в новой компании, которая будет управлять коммерческими правами на чемпионат мира. Переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Предварительные договоренности об условиях сделки уже достигнуты.

"Тесные отношения президента ФИФА и президента США достигли финансового измерения, которое наносит глубокий ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру", — написал Блаттер в своих соцсетях.