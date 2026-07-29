Левандовски отверг контракт на €200 млн из Саудовской Аравии

Агент нападающего "Чикаго Файр" Роберта Левандовского Пини Захави рассказал, что в январе 2026 года польский форвард отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой 100 млн евро за сезон ради продолжения карьеры в "Барселоне", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportowe Fakty.

По словам Захави, саудовский клуб предлагал Левандовскому двухлетний контракт на общую сумму 200 млн евро.

"Это правда. Роберт был заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию. Во многом из-за удобства: разница во времени между Эр-Риядом и Варшавой составляет всего один час, а расстояние до Польши меньше, чем из США. Кроме того, мы понимали, что речь идет об огромных деньгах — в январе 2026 года ему предложили двухлетний контракт с зарплатой 100 млн евро за сезон", — сказал агент.

Объясняя, почему сделка так и не состоялась, Захави отметил, что приоритетом для футболиста оставалась "Барселона".

"Роберт хотел играть за "Барселону", поэтому мы отказались от этого предложения", — подчеркнул он.

При этом агент признал, что сейчас получить аналогичный контракт уже практически невозможно.

"Нет. В Саудовской Аравии изменили подход к расходам, и я узнал об этом несколько месяцев назад. Кроме того, ситуацию осложнила война. Еще год назад все было совершенно иначе", — заявил Захави.