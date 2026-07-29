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Мануэль Нойер может завершить карьеру по окончании сезона‑2026/27

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 06:30
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Мануэль Нойер может завершить карьеру по окончании сезона‑2026/27

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не стал исключать возможное завершение профессиональной карьеры по окончании сезона‑2026/27.

В мае 40‑летний голкипер продлил контракт с мюнхенцами на один год.

"Я не выхожу на поле с мыслью: "Это мой последний матч". Но все действительно указывает на то, что я завершу карьеру (в конце сезона). Наверное, в 85% случаев я бы уже завершил карьеру, но играть в этой команде, работать с этим штабом и тренерским коллективом — настоящее удовольствие. У нас всегда есть возможность бороться за все титулы.

Команда находится на самом высоком уровне. Именно поэтому есть те самые 15%, из‑за которых я сказал себе: "Нет, я обязательно должен продолжить". Мне это действительно приносит удовольствие. Чувствую, что по‑прежнему способен приносить команде пользу. И при этом я ощущаю полную поддержку своей семьи и друзей", — приводит слова Нойера İdman.Biz со ссылкой на Bild.

Немецкий вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года. С клубом он стал 13‑кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.

İdman.Biz
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