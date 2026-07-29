Ванда Нара ответила Икарди: "Малыш, найди работу"

Суд отказал ей во временной выплате 250 тысяч евро в месяц, но окончательное решение по финансовому спору еще не принято

Ванда Нара, находящаяся в процессе развода с аргентинским футболистом Мауро Икарди, отреагировала на решение итальянского суда по спору о временном содержании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Infobae, 1 июня суд Милана отказал Наре в ежемесячной выплате 250 тыс. евро до завершения бракоразводного процесса. Суд посчитал, что телеведущая и предприниматель обладает устойчивым имущественным и финансовым положением, профессионально востребована и способна самостоятельно получать доход.

Апелляция Нары на это промежуточное решение была признана недопустимой 27 июля. Икарди сообщил об этом в соцсетях, заявив, что финансовые требования супруги отклонены.

Нара в ответ подчеркнула, что суд пока отказал только во временном содержании. По ее версии, вопрос о возможной выплате по итогам развода будет рассмотрен при вынесении окончательного решения.

"Сегодня итальянский суд заявил, что дождется окончательного решения по вопросу компенсации. Это логично: у меня есть работа, а у другой стороны - нет. В любом случае известно, что при окончательном решении мне полагается компенсация.

Малыш, найди работу и перестань думать обо мне во время отпуска. Подумай о своих дочерях, у которых 3 августа начинаются занятия и которые уже выразили свою печаль из-за твоего отказа вернуть им то, что у них украли", - написала Нара.

Фраза об отсутствии работы была адресована Икарди, который после окончания контракта покинул "Галатасарай" и в настоящее время остается без клуба.

В своем сообщении Нара также затронула отдельный спор, связанный с их дочерьми. Она утверждает, что футболист отказывается подписать документы для восстановления паспортов девочек, украденных во время ограбления дома семьи в Италии. Из-за этого дети не могут вернуться в Аргентину.