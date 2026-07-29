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"Реал" готовит предложение по Родри на 50-60 млн евро

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 10:11
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"Реал" готовит предложение по Родри на 50-60 млн евро

Футбольный клуб "Реал" готовит предложение по трансферу полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, мадридская команда оценивает возможную сделку в 50-60 млн евро. Официальное предложение пока не направлено.

"Реал" намерен начать переговоры с английским клубом после завершения трансфера вингера "РБ Лейпциг" и сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде.

Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью хочет усилить команду центральным полузащитником и считает Родри предпочтительным кандидатом на эту позицию.

По информации издания, "Манчестер Сити" может согласиться на переговоры, если испанский футболист выразит желание покинуть клуб. Контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до июня 2027 года.

Родри недавно перенес небольшую операцию на спине из-за продолжительного дискомфорта. Футболисту предстоит короткий период восстановления, при этом точная дата его возвращения к тренировкам пока не объявлена.

İdman.Biz
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