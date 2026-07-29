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Швайнштайгер рассказал, как Моуринью отстранил его от "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
29 Июля 2026 11:41
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Швайнштайгер рассказал, как Моуринью отстранил его от "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал о сложном периоде в "Манчестер Юнайтед" при Жозе Моуринью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Overlap, после возвращения с ЕВРО-2016 полузащитнику запретили пользоваться раздевалкой основной команды. Решение ему сообщил занимавший одну из руководящих должностей в клубе Джон Мерто, сославшись на распоряжение главного тренера.

Швайнштайгер отправился в раздевалку академии и провел тренировку с командой U-16. В тот же день он встретился с Моуринью, который объяснил решение тем, что футболист проходил восстановление после травмы в Германии. По словам немца, эта программа была заранее согласована с "Манчестер Юнайтед".

"Около трех месяцев я тренировался отдельно, но все еще надеялся получить еще один шанс. Позже стало понятно, что клуб хотел моего ухода. Перед моим переходом в MLS Моуринью извинился за то, как все началось", - рассказал Швайнштайгер.

Полузащитника вернули к тренировкам с основной командой осенью 2016 года. В марте 2017-го он покинул "Манчестер Юнайтед" и перешел в клуб MLS "Чикаго Файр".

İdman.Biz
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