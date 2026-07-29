Рюдигер задумался о продолжении карьеры в сборной после назначения Клоппа

Защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер может продолжить выступления за национальную команду после назначения Юргена Клоппа главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport Bild, сразу после поражения от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026 Рюдигер сообщил партнерам в раздевалке о намерении завершить международную карьеру.

Однако окончательного решения 33-летний футболист не принял. После назначения Клоппа защитник оставил открытой возможность продолжения выступлений за сборную Германии.

Рюдигер выступает за национальную команду с 2014 года.