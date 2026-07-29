"Райо Вальекано" лишился домашнего стадиона перед стартом Ла Лиги - ФОТО

Футбольный клуб "Райо Вальекано" не сможет проводить домашние матчи на стадионе "Вальекас" в начале сезона-2026/2027 чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, региональные власти Мадрида временно приостановили действие концессии, позволявшей клубу использовать арену. Во время аудита были выявлены серьезные нарушения требований безопасности, санитарных норм и технического обслуживания.

Проверка обнаружила проблемы с противопожарной защитой, электрическими установками и аварийным освещением, а также другие нарушения, способные представлять угрозу для здоровья посетителей.

На стадионе проведут срочные ремонтные работы, которые могут занять от двух до шести месяцев. Шесть месяцев являются максимальной предварительной оценкой, а не утвержденным сроком реконструкции.

До завершения ремонта "Райо Вальекано" предстоит выбрать временную домашнюю арену совместно с Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что запасной стадион уже определен, однако не подтвердил, что речь идет об арене "Бутарке" в Леганесе.

Мадридская команда начнет новый сезон 15 августа выездным матчем против "Севильи". Первую домашнюю встречу "Райо Вальекано" должен провести 20 августа с "Алавесом", поэтому игра может состояться на другой арене.

Срочные работы не связаны с ранее представленным проектом полной реконструкции "Вальекаса" стоимостью около 60 млн евро. Он предусматривает увеличение вместимости примерно с 14,5 тыс. до 18,5 тыс. зрителей, строительство новой трибуны и модернизацию внутренних помещений.

Стадион "Вальекас" был открыт в 1976 году и принадлежит региональному правительству Мадрида.