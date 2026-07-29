Глава Исполнительной власти Гянджи встретился с председателем ПФК "Кяпаз" - ФОТО

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов встретился с новым председателем правления ПФК "Кяпаз" Анаром Абдуллаевым.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как и во всех других сферах, уделяют постоянное внимание развитию спорта. Было отмечено, что именно благодаря этой поддержке в Гяндже построен современный футбольный стадион. Ожидается, что новая спортивная инфраструктура позволит "Кяпазу" проводить домашние матчи на высоком уровне.

Ниязи Байрамов поздравил Анара Абдуллаева с избранием председателем правления ПФК "Кяпаз" и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

В свою очередь Анар Абдуллаев вручил главе ИВ клубную игровую футболку с именем Ниязи Байрамова.