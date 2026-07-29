29 Июля 2026
RU

Глава Исполнительной власти Гянджи встретился с председателем ПФК "Кяпаз" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 22:11
30
Глава Исполнительной власти Гянджи встретился с председателем ПФК "Кяпаз" - ФОТО

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов встретился с новым председателем правления ПФК "Кяпаз" Анаром Абдуллаевым.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи было подчеркнуто, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как и во всех других сферах, уделяют постоянное внимание развитию спорта. Было отмечено, что именно благодаря этой поддержке в Гяндже построен современный футбольный стадион. Ожидается, что новая спортивная инфраструктура позволит "Кяпазу" проводить домашние матчи на высоком уровне.

Ниязи Байрамов поздравил Анара Абдуллаева с избранием председателем правления ПФК "Кяпаз" и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

В свою очередь Анар Абдуллаев вручил главе ИВ клубную игровую футболку с именем Ниязи Байрамова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стал известен следующий соперник "Туран Товуза" в контрольных матчах
21:10
Азербайджанский футбол

Стал известен следующий соперник "Туран Товуза" в контрольных матчах

Азербайджанский клуб продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Турции
Футболисты "Зиря" провели последнюю тренировку перед матчем с "Пайде" - ФОТО
20:12
Азербайджанский футбол

Футболисты "Зиря" провели последнюю тренировку перед матчем с "Пайде" - ФОТО

Азербайджанский клуб завершил подготовку к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги конференций
"Карабах" отправился в Болгарию на матч с ЦСКА (София) - ФОТО
17:56
Азербайджанский футбол

"Карабах" отправился в Болгарию на матч с ЦСКА (София) - ФОТО

Агдамская команда проведет ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА
Азербайджан может получить от ФИФА до 40 миллионов долларов
17:40
Азербайджанский футбол

Азербайджан может получить от ФИФА до 40 миллионов долларов

Инфантино предложил федерациям многомиллиардный план финансирования в обмен на поддержку новой коммерческой структуры
"Араз-Нахчыван" обратился в АФФА по поводу стадиона резервной команды
17:24
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" обратился в АФФА по поводу стадиона резервной команды

Клуб хочет проводить домашние матчи дублирующего состава на стадионе Бина
Польский барьер "Сабаха": как Азербайджан изменил историю еврокубковых дуэлей – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:54
Азербайджанский футбол

Польский барьер "Сабаха": как Азербайджан изменил историю еврокубковых дуэлей – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинцам, вероятнее всего, предстоит встреча с хорошо знакомым азербайджанским клубам "Лехом"

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом