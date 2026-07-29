"Шамахы" усилил состав защитником

"Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев.

С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".