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"Шамахы" усилил состав защитником

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 22:57
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"Шамахы" усилил состав защитником

"Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев.

С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".

İdman.Biz
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