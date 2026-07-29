"Шамахы" усилил состав защитником

"Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев.
С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".
"Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил защитник Фариз Хейруллаев.
С 22-летним футболистом подписан трехлетний контракт по схеме "2+1".
На встрече обсуждались развитие футбола и перспективы клуба
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