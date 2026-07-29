Азербайджан может получить от ФИФА до 40 миллионов долларов

Азербайджан может получить от Международной федерации футбола (ФИФА) до 40 миллионов долларов на развитие футбола в рамках нового финансового плана организации.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее финансирование может стать доступным Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), которая входит в число 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА.

Согласно предложению президента ФИФА Джанни Инфантино, каждая национальная федерация сможет получить до 40 миллионов долларов в новом четырехлетнем цикле, начинающемся 1 января 2027 года.

Из этой суммы 20 миллионов долларов предусматриваются в качестве дополнительного финансирования специальных проектов по новой программе FIFA Fast Forward, еще 20 миллионов — в рамках программы FIFA Forward на 2027–2030 годы. Сейчас на этот период запланировано выделение каждой федерации по 8 миллионов долларов.

В дальнейшем ФИФА намерена увеличить финансирование до 22 миллионов долларов на цикл 2031–2034 годов и до 24 миллионов на 2035–2038 годы.

Для реализации проекта ФИФА планирует создать новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческие права организации, включая телевизионные трансляции, спонсорские контракты, продажу билетов и лицензирование, а также коммерческую составляющую проведения турниров.

Компания предварительно оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. ФИФА намерена привлечь до 4,2 миллиарда долларов за счет продажи миноритарной доли внешним инвесторам. При этом организация утверждает, что сохранит контроль над компанией и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, календаря и проведения соревнований.

По данным The Times, Инфантино уже направил национальным федерациям письмо, в котором предложил определиться с поддержкой проекта до 19 сентября. В случае одобрения плана пакет финансирования футбольного развития составит около 10 миллиардов долларов. Для реализации инициативы необходима поддержка большинства ассоциаций-членов ФИФА, а также одобрение Совета ФИФА.

Между тем, предложение вызвало серьезные споры в мировом футболе. Источники The Times, выступающие против проекта, назвали такую схему «чистым подкупом», указывая на прямую финансовую заинтересованность национальных федераций в поддержке инициативы.

Резко отреагировал и УЕФА. Европейская футбольная организация выразила обеспокоенность отсутствием прозрачности и заявила, что коммерциализация управления крупнейшими футбольными активами переходит допустимую границу.

ФИФА, в свою очередь, настаивает, что проект позволит значительно увеличить инвестиции в инфраструктуру, детско-юношеский и женский футбол, национальные сборные и развитие игры в странах с ограниченными финансовыми возможностями.