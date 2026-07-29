Польский барьер "Сабаха": как Азербайджан изменил историю еврокубковых дуэлей – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский "Сабах" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу, где его соперником, вероятнее всего, станет польский "Лех".

Как сообщает İdman.Biz, чемпион Азербайджана во втором раунде дважды обыграл финский КуПС — 1:0 дома и 2:0 на выезде.

Теперь "Сабах" ждет победителя пары "Лех" — "Орхус". Польская команда практически решила задачу еще в первом матче, разгромив датчан на их поле со счетом 4:1. Ответная встреча состоится сегодня, 29 июля, в Познани. Победитель этой пары встретится с "Сабахом" в третьем квалификационном раунде.

Кто такой "Лех"?

"Лех" из Познани — один из наиболее титулованных клубов Польши и действующий чемпион страны. В сезоне-2025/26 команда Нильса Фредериксена во второй раз подряд выиграла Экстракласу и завоевала десятое чемпионство в своей истории.

Познаньцы завершили чемпионат с 60 очками после 34 туров, одержав 16 побед при 12 ничьих и шести поражениях. "Гурник" и "Ягеллония" набрали по 56 очков. Судьбу титула "Лех" фактически решил за тур до финиша, победив на выезде "Радомяк" — 3:1.

Старый знакомый и гол Левандовского в Лянкяране

Для "Леха" возможная встреча с "Сабахом" станет далеко не первым столкновением с представителем Азербайджана. С учетом Кубка Интертото познаньцы уже пять раз играли с нашими клубами на вылет.

Первым был "Карван" в 2005 году. Евлахский клуб уступил "Леху" в первом раунде Кубка Интертото - 1:2 в Азербайджане и 0:2 в Познани.

Спустя три года соперником поляков стал "Хазар-Лянкяран". В первом квалификационном раунде Кубка УЕФА "Лех" победил в Азербайджане 1:0 благодаря голу тогда еще малоизвестного Роберта Левандовского, а дома выиграл 4:1.

Особенно драматичным получилось противостояние с бакинским "Интером" в квалификации Лиги чемпионов-2010/11. "Лех" выиграл в Баку 1:0, однако дома уступил с тем же счетом. В серии пенальти поляки победили 9:8.

В 2012 году "Лех" вновь встретился с "Хазар-Лянкяраном". После ничьей 1:1 в Лянкяране познаньцы выиграли дома 1:0. Таким образом, первые четыре противостояния с азербайджанскими командами, включая Кубок Интертото, завершились в пользу польского клуба.

“Карабах” остановил победную серию “Леха”

Перелом произошел в 2022 году, когда "Лех" встретился с "Карабахом" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Поляки выиграли первый матч в Познани 1:0 и уже на 19-й секунде ответной встречи в Баку забили еще один мяч. Однако затем команда Гурбана Гурбанова устроила сопернику разгром - 5:1. "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, выбившим "Лех" из еврокубка.

Таким образом, с учетом Интертото "Лех" провел пять противостояний с азербайджанскими клубами: четыре выиграл и одно проиграл. В десяти отдельных матчах у познаньцев семь побед, одна ничья и два поражения.

Польша впереди, но тенденция изменилась

История еврокубковых противостояний клубов Азербайджана и Польши началась еще в 1996 году. Первые годы прошли с подавляющим преимуществом поляков. "Хазри" уступил "Хутнику" (0:9, 2:2), "Нефтчи" — "Видзеву" (0:2, 0:8), "Кяпаз" — ЛКС (1:4, 1:3), МКТ-"Араз" — "Гроцлину" (0:0, 0:1), "Хазар-Лянкяран" — "Леху" (0:1, 1:4), а затем "Интер" не сумел пройти тот же "Лех" (0:1, 1:0; 8:9 по пенальти).

Первую победу Азербайджана в таком противостоянии принес "Карабах" в 2010 году. Агдамцы дважды победили краковскую "Вислу" — 1:0 в Польше и 3:2 в Баку.

Именно с этого периода соотношение сил начало меняться. Если брать квалификацию Лиги чемпионов, Кубка УЕФА/Лиги Европы и не учитывать Кубок Интертото, азербайджанские и польские клубы провели 13 противостояний. В восьми случаях дальше проходили представители Польши, в пяти — Азербайджана. Однако с 2010 года счет уже 5:3 в пользу азербайджанских клубов. А в пяти последних противостояниях начиная с 2013 года преимущество еще заметнее - 4:1.

Главная заслуга здесь принадлежит "Карабаху". Агдамский клуб пять раз встречался с польскими командами и выиграл четыре противостояния: у "Вислы" в 2010 году (1:0, 3:2), "Пяста" в 2013-м (2:1, 2:2), "Легии" в 2020-м (3:0 в единственном матче раунда) и "Леха" в 2022-м (0:1, 5:1). Единственное поражение пришлось на дуэль с "Ракувом" в квалификации Лиги чемпионов-2023/24 - 2:3 и 1:1.

Еще одну победу Азербайджану принесла "Габала", которая в квалификации Лиги Европы-2017/18 после домашней ничьей с "Ягеллонией" 1:1 выиграла в Белостоке - 2:0.

В результате, четыре из пяти выигранных Азербайджаном противостояний с польскими клубами в основных квалификационных турнирах УЕФА принадлежат "Карабаху".

Если дополнительно учитывать Кубок Интертото-2005 с участием "Карвана" и "Леха", общий исторический счет по выигранным противостояниям составляет 9:5 в пользу Польши. В отдельных матчах команды двух стран встречались 27 раз: 14 побед одержали польские клубы, семь — азербайджанские, еще шесть встреч завершились вничью.

А если все же "Орхус"?

Если в Познани все же произойдет чудо и "Орхусу" удастся отыграться после домашнего поражения 1:4 и пройти "Лех", то соперником "Сабаха" станет действующий чемпион Дании. Команда из Орхуса - один из старейших и наиболее известных клубов страны. В сезоне-2025/26 команда завоевала шестой чемпионский титул в своей истории и первый за 40 лет — предыдущий раз "Орхус" становился чемпионом Дании в 1986 году.

С азербайджанскими клубами "Орхус" прежде в еврокубках не встречался. История противостояний представителей Азербайджана и Дании на европейской арене до сих пор была связана исключительно с "Карабахом" и "Копенгагеном".

В Кубке обладателей кубков-1998/99 "Копенгаген" разгромил "Карабах" — 6:0 дома и 4:0 в Баку. Спустя 19 лет команды встретились в раунде плей-офф Лиги чемпионов. "Карабах" выиграл дома 1:0, уступил в Копенгагене 1:2 и прошел в групповой этап благодаря правилу выездного гола. В основном этапе Лиги чемпионов-2025/26 агдамцы вновь встретились с датским клубом и победили в Баку — 2:0.

Таким образом, в пяти еврокубковых матчах между представителями Азербайджана и Дании датские клубы одержали три победы, азербайджанские — две. В двух противостояниях на вылет — равенство: по одному проходу у каждой страны.

Возможная встреча "Сабаха" и "Орхуса" стала бы первой в истории еврокубков для этих клубов и открыла бы новую страницу азербайджано-датского противостояния.