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Самир Абасов получил предложение из Восточной Европы

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 13:55
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Самир Абасов получил предложение из Восточной Европы

Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов может продолжить футбольную карьеру в Восточной Европе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 48-летнему специалисту предложили возглавить клуб, выступающий в высшем дивизионе одной из стран региона.

Стороны уже провели предварительные переговоры. Абасов попросил время на раздумья, окончательное решение ожидается в течение ближайшей недели.

После ухода из "Нефтчи" специалист остается без клуба. Ранее он также возглавлял "Сумгайыт" и "Зиря".

Под руководством Абасова "Нефтчи" в последний раз становился чемпионом Азербайджана, а "Сумгайыт" завоевал путевку в Лигу конференций УЕФА.

İdman.Biz
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