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"Кяпаз" может вернуться в Гянджу в новом сезоне

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 14:07
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"Кяпаз" может вернуться в Гянджу в новом сезоне

Футбольный клуб "Кяпаз" готовится проводить домашние матчи сезона-2026/2027 Премьер-лиги Азербайджана в Гяндже.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, руководство клуба достигло договоренности с Министерством молодежи и спорта. Теперь возвращение команды на городской стадион должна одобрить Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Представители организации посетят Гянджу в первую неделю августа и проверят состояние арены. Ожидается, что после инспекции стадион получит разрешение на проведение матчей Премьер-лиги.

Официальное решение о возвращении "Кяпаза" в Гянджу может быть объявлено в августе.

В первом туре нового сезона гянджинская команда должна принять "Сабах".

İdman.Biz
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