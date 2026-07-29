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"Сабах" повторил достижение "Карабаха", "Нефтчи" и "Габалы"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 01:06
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"Сабах" повторил достижение "Карабаха", "Нефтчи" и "Габалы"

Бакинский "Сабах" стал четвертым азербайджанским футбольным клубом, вышедшим в общий этап (групповая стадия до сезона 2024/25) еврокубков.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.

Ранее бакинцы, обыграв финский КуПС в обоих матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА (1:0, 2:0), вышел в третий раун квалификации, обеспечив себе выход в общий этап по меньшей мере Лиги конференций УЕФА.

Турнир, в котором продолжит выступать "Сабах", определится по итогам следующих двух квалификационных раундов. Дебют клуба в еврокубках состоялся в сезоне 2023/24.

До этого лишь три азербайджанские команды, "Нефтчи", "Карабах" и "Габала", выходили в общий этап, в совокупности 15 раз.

"Нефтчи" - один раз

Лига Европы УЕФА - 2012/13

"Карабах" - 12 раз

Лига Европы УЕФА - 2014/15

Лига Европы УЕФА - 2015/16

Лига Европы УЕФА - 2016/17

Лига чемпионов УЕФА - 2017/18

Лига Европы УЕФА - 2018/19

Лига Европы УЕФА - 2019/20

Лига Европы УЕФА - 2020/21

Лига конференций УЕФА - 2021/22

Лига Европы УЕФА - 2022/23

Лига Европы УЕФА - 2023/24

Лига Европы УЕФА - 2024/25

Лига чемпионов УЕФА - 2025/26

"Габала" - два раза

Лига Европы УЕФА - 2015/16

Лига Европы УЕФА - 2016/17.

İdman.Biz
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