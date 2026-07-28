"Сабах" впервые в истории обеспечил себе участие в общем этапе еврокубков

Азербайджанский "Сабах", победивший финский КуПС по сумме двух матчей (1:0, 2:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, гарантировал себе как минимум участие в общем этапе Лиги конференций, сообщает İdman.Biz.

Команда Валдаса Дамбраускаса продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В случае неудачи на этой стадии бакинский клуб перейдет в плей-офф Лиги Европы.

Если же "Сабах" уступит и в плей-офф Лиги Европы, то автоматически сыграет в общем этапе Лиги конференций. Таким образом, клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в общем этапе одного из еврокубков.