28 Июля 2026
RU

"Сабах" впервые в истории обеспечил себе участие в общем этапе еврокубков

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 21:28
9
"Сабах" впервые в истории обеспечил себе участие в общем этапе еврокубков

Азербайджанский "Сабах", победивший финский КуПС по сумме двух матчей (1:0, 2:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, гарантировал себе как минимум участие в общем этапе Лиги конференций, сообщает İdman.Biz.

Команда Валдаса Дамбраускаса продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В случае неудачи на этой стадии бакинский клуб перейдет в плей-офф Лиги Европы.

Если же "Сабах" уступит и в плей-офф Лиги Европы, то автоматически сыграет в общем этапе Лиги конференций. Таким образом, клуб впервые в своей истории обеспечил себе участие в общем этапе одного из еврокубков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" уверенно обыграл КуПС и вышел в третий квалификационный раунд - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20:54
Азербайджанский футбол

Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" уверенно обыграл КуПС и вышел в третий квалификационный раунд - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Азербайджанский клуб встретится с победителем пары "Орхус" — "Лех"

ФК "Габала" оформил трансфер португальского вингера
20:40
Азербайджанский футбол

ФК "Габала" оформил трансфер португальского вингера

Клуб заключил с 28-летним вингером контракт по схеме "1+1"
Айхан Аббасов: "Сабах" находится в наилучшей форме среди азербайджанских команд"
18:42
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Сабах" находится в наилучшей форме среди азербайджанских команд"

Чемпион Азербайджана сегодня проведет ответный матч в рамках ЛЧ
АФФА провела семинар для тренеров академии "Имишли" - ФОТО
16:56
Азербайджанский футбол

АФФА провела семинар для тренеров академии "Имишли" - ФОТО

Участники обсудили единую методику подготовки и долгосрочное развитие молодых футболистов

"Араз-Нахчыван" будет проводить домашние матчи в Габале
16:41
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" будет проводить домашние матчи в Габале

В сезоне-2026/2027 команда примет соперников на городском стадионе

Эльхан Самедов может встретиться с Дарко Рамовшем в Сербии
16:26
Азербайджанский футбол

Эльхан Самедов может встретиться с Дарко Рамовшем в Сербии

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между футбольными лигами двух стра

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом