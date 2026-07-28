Айхан Аббасов: "Сабах" находится в наилучшей форме среди азербайджанских команд"

"Футбольный клуб "Сабах", который сегодня сыграет в гостях с финским КуПС в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, на данный момент находится в наилучшей форме среди азербайджанских команд".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил главный тренер национальной сборной Азербайджана Айхан Аббасов.

Он напомнил, что в первом бакинском матче "Сабах" смотрелся активнее соперника:

"Я смотрел первую игру, преимущество "Сабаха" бросалось в глаза. К сожалению, они не смогли реализовать свои выгодные моменты. КуПС показал, что отличается от предыдущего соперника "Сабаха". Это команда, предпочитающая системный футбол. Даже не реализуя голевые моменты, они не выпадают из игры и выжидают своего часа. Они способны доводить до логического завершения как владение мячом, так и позиционные атаки. Если они смогли сделать это на выезде, то дома перед своими болельщиками могут сыграть еще более эффективно", — отметил наставник сборной.

А. Аббасов также добавил, что у "Сабаха" вновь будут возможности для взятия ворот:

"В первом матче "Сабах" провел хорошие атаки, создавал голевые шансы. Значит, найти эти бреши в обороне можно и снова. В Лиге чемпионов нет слабых соперников — каждая команда является чемпионом своей страны. Борьба должна быть на высоком уровне, нужно действовать очень внимательно. Верю, что "Сабах" пройдет этот раунд, ведь это очень важно. "Сабах" набирается опыта в Лиге чемпионов, это их первый год. Каждая игра для них — серьезное испытание. У нас большие надежды, так как "Сабах" на сегодняшний день — самый подготовленный коллектив в стране".