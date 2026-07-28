АФФА провела семинар для тренеров академии "Имишли" - ФОТО

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела обучающий семинар для тренерского состава академии футбольного клуба "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, мероприятие организовал Департамент развития футбола в рамках поддержки академий страны и внедрения единого подхода к подготовке игроков.

В семинаре приняли участие руководитель Департамента развития футбола АФФА Сархан Гусейнов, эксперт по физической подготовке Турджай Ахмедов, супервайзер академий Сакит Рзаев и координатор Саид Абасов. К работе также присоединились директор академии Ровшан Бабаев, исполнительный директор "Имишли" Агшин Мурсалов и тренеры детских и юношеских команд.

Участники обсудили игровую модель, путь развития футболиста, планирование тренировочного процесса, определение профилей игроков и подбор содержания занятий с учетом возрастных этапов. Отдельное внимание уделили принципам подготовки футболистов высокого уровня.

На семинаре также рассмотрели образ жизни молодых игроков вне поля, формирование профессионального поведения, планирование физической подготовки в разных возрастных группах и применение единой тренировочной и игровой терминологии во всей академии.

Занятия прошли в интерактивном формате с практическими примерами. Семинар был направлен на повышение квалификации тренеров, внедрение единой методологии и более эффективную организацию долгосрочного развития игроков.

АФФА продолжит проводить подобные мероприятия для поддержки футбольных академий по всей стране.