Ибрагим Гадирзаде: "Когда поступило предложение от "Ханкенди", я очень обрадовался"

Новичок футбольного клуба "Ханкенди" Ибрагим Гадирзаде рассказал о причинах ухода из "Карван-Евлаха" и перехода в новую команду.

"Карван-Евлах" действительно стал для меня родным клубом. Мы провели там успешный сезон в Первой лиге, а затем мне вновь довелось сыграть в Премьер-лиге. Это был большой опыт. В этом году клуб также хотел, чтобы я остался, и предложил новый контракт. Однако по определенным причинам нам не удалось договориться. Еще раз благодарю клуб и желаю ему успехов в будущем", - цитирует футболиста futbolinfo.az.

Подписавший с "Ханкенди" однолетний контракт полузащитник отметил, что решающую роль в его выборе сыграла заинтересованность руководства клуба и главного тренера.

"Когда поступило предложение от "Ханкенди", я очень обрадовался. Долгих переговоров не потребовалось, мы быстро пришли к соглашению. Основную роль в моем решении сыграло то, что руководство клуба и главный тренер очень хотели видеть меня в команде. Большой вклад также внес мой друг Бехруз Теймуров, с которым мы много лет вместе выступали в разных клубах", - сказал он.

26-летний футболист также высказался о задачах новой команды.

"Мы являемся недавно созданной командой. Уровень Первой лиги отличается от Второй лиги. Это будет наш первый сезон. Постараемся сделать все возможное, чтобы команда заняла более высокое место", - отметил Гадирзаде.

Полузащитник добавил, что уже провел первую тренировку в составе "Ханкенди" и поговорил с главным тренером.

"Сегодня я провел первую тренировку с "Ханкенди". У нас состоялся короткий разговор с главным тренером. Думаю, в ближайшие дни мы поговорим более подробно. Моя главная цель - помочь команде. Именно для этого я сюда пришел. Хочу хорошо выступать и внести вклад в то, чтобы команда занимала высокие места", - заключил футболист.