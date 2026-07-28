Ильхам Ядуллаев: "Ожидаем усиления двумя-тремя легионерами"

Главный тренер футбольного клуба МОИК Ильхам Ядуллаев рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Подготовка проходит по плану. Мы уже начали вторую неделю учебно-тренировочных сборов. Проводим интенсивные занятия, направленные на физическую и тактическую подготовку футболистов. Тренерский штаб старается как можно лучше подготовить команду к новому сезону", - цитирует Ядуллаева sport24.az.

47-летний специалист отметил, что в составе произошли серьезные изменения.

"Мы расстались с несколькими футболистами и пригласили вместо них новых игроков. Сейчас состав практически полностью сформирован. Ожидаем только присоединения двух-трех легионеров. После их приезда мы завершим трансферную работу и полностью сосредоточимся на подготовке к чемпионату", - сказал он.

Ядуллаев также рассказал о задачах МОИК в новом сезоне.

"Наша цель не меняется. Как и всегда, мы хотим бороться за высокие места. Верю, что благодаря правильной подготовке у нас будут хорошие шансы добиться поставленных целей", - добавил тренер.