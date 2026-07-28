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Мехди Джаннатов: "Цель "Сабаила" выйти в Премьер-лигу привлекла меня"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 15:41
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Мехди Джаннатов: "Цель "Сабаила" выйти в Премьер-лигу привлекла меня"

Бывший вратарь сборной Азербайджана по футболу Мехди Джаннатов рассказал о причинах перехода в "Сабаил".

"Главную роль в моем переходе в "Сабаил" сыграл Рагид Амиргулиев. Я очень хорошо его знаю. Мы поговорили, и он рассказал обо всех планах клуба. Прежде всего он сообщил, что команда хочет завоевать путевку в Премьер-лигу. Это и привлекло меня. Я захотел помочь "Сабаилу" вернуться в Премьер-лигу. Вся команда будет стремиться добиться этой цели. "Сабаил" много лет выступал в Премьер-лиге, это очень хорошая команда", - цитирует Джаннатова sportal.az.

Вратарь подписал с выступающим в Первой лиге "Сабаилом" однолетний контракт. Команда намерена бороться за чемпионство и возвращение в высший дивизион.

Джаннатов также высказался о своем последнем сезоне в "Сумгайыте".

"Я бы не сказал, что мало играл в "Сумгайыте". В последнее время Хаял Фарзуллаев очень хорошо себя проявил. Желаю ему успехов и в новом сезоне. "Сумгайыт", имеющий свой стадион, инфраструктуру и болельщиков, должен каждый год бороться за выход в еврокубки. Желаю клубу удачи", - добавил он.

İdman.Biz
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