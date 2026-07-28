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16-летний футболист вошел в историю MLS благодаря 3D-бутсам

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 14:08
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16-летний футболист вошел в историю MLS благодаря 3D-бутсам

Полузащитник футбольного клуба "Филадельфия Юнион" Каван Салливан стал первым игроком в истории MLS, вышедшим на поле в индивидуальных бутсах Adidas, изготовленных с применением технологии 3D-печати.

Как сообщает İdman.Biz, обувь для 16-летнего футболиста создали с учетом анатомического строения его стоп.

По просьбе Салливана на бутсы также нанесли флаги Германии, США и Бангладеш в знак уважения к происхождению его семьи.

Футболист впервые сыграл в инновационной обуви в матче MLS против "Нью-Йорк Ред Буллз", завершившемся победой "Филадельфия Юнион" со счетом 3:1.

İdman.Biz
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