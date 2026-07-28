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Экс-футболист ЦСКА (София) не считает "Карабах" сильным

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 11:35
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Экс-футболист ЦСКА (София) не считает "Карабах" сильным

Бывший полузащитник ЦСКА (София) Георги Георгиев оценил нулевую ничью с "Карабахом" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"ЦСКА приятно удивил меня в Азербайджане, потому что команда сыграла хорошо. Теперь нас ждет более сложная задача — ответный матч в Софии. Думаю, мы должны действовать так же, возможно, немного агрессивнее, поскольку увидели, что "Карабах" не так уж силен. Просто СМИ слишком раздули его силу и представляли команду невероятно грозным соперником. Но я не увидел ничего страшного. У них есть три-четыре хороших футболиста — и все. В целом игра была равной, а временами ЦСКА даже владел преимуществом", — цитирует Георгиева Tema Sport.

"В ответном матче мы должны победить. Это откроет перед нами перспективы на будущее и долгую осень в еврокубках. Не нужно играть на ничью — 0:0 или 1:1. "Карабах" показал, что под давлением допускает много ошибок. У ЦСКА много аналитиков, к тому же команда получит мощную поддержку болельщиков. Надеюсь, она победит", — добавил он.

Георгиев выступал за ЦСКА с 1988 по 1991 год, а также в 1996 году.

İdman.Biz
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