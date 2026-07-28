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Бывший футболист "Карабаха" перешел в бельгийский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 10:52
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Бывший футболист "Карабаха" перешел в бельгийский клуб

Бывший вингер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Эммануэль Аддаи продолжит карьеру в Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz, 24-летний ганец подписал контракт с OH Leuven. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

"Мне нравится атаковать, находить свободные зоны, бросать вызов защитникам и показывать, что я не боюсь играть в футбол. Это полностью соответствует стилю, который команда хочет демонстрировать на поле", — сказал Аддаи.

В минувшем сезоне футболист провел за "Карабах" 49 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
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