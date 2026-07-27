Рустам Мамедов объяснил уход из "Загаталы"

Основной причиной ухода Рустама Мамедова с поста главного тренера футбольного клуба "Загатала" стали финансовые трудности.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил сам специалист.

"Причин было несколько. Главная проблема заключалась в финансовом положении клуба и невозможности сформировать конкурентоспособный состав. Я не видел перспектив у команды в новом сезоне, поэтому решил уйти и обсудил это с руководством. По взаимному согласию мы расстались", - сказал он.

По словам Мамедова, отсутствие спонсора существенно осложняет работу клуба.

"Без спонсора работать очень сложно. В футболе одним из ключевых факторов успеха являются финансовые возможности. Когда нет достаточного финансирования, невозможно создать амбициозную команду. Учитывая все это, я посчитал, что уход будет правильным решением. На данный момент конкретных предложений от других клубов у меня нет. Решение было принято совсем недавно, поэтому никаких новостей в этом направлении пока нет. "Загатала" хотела, чтобы я остался, однако я не видел перспектив и решил уйти. Желаю руководству, тренерскому штабу и футболистам успехов. Надеюсь, команда сохранит свое место в лиге и в новом сезоне", - приводит слова Мамедова sport24.az.