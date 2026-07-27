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Финны назвали главные козыри "КуПС" перед ответным матчем с "Сабахом" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июля 2026 15:08
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Финны назвали главные козыри "КуПС" перед ответным матчем с "Сабахом" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Финляндии сохраняют уверенность, что "КуПС" способен переломить ход противостояния с "Сабахом" и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, перед ответной встречей местные СМИ и представители клуба выделяют сразу несколько факторов, которые, по их мнению, способны помочь чемпиону Финляндии.

Главной надеждой в Куопио считают домашнее поле. Матч пройдет на искусственном газоне стадиона Väre Areena, к которому футболисты "КуПС" давно привыкли. В Финляндии убеждены, что непривычное для гостей покрытие может повлиять на темп игры и стать преимуществом хозяев.

Не менее важную роль, по мнению финской стороны, должны сыграть и болельщики. Все билеты в домашний сектор уже проданы, а клуб призвал фанатов создать максимально шумную атмосферу. В Куопио подчеркивают, что это один из самых значимых еврокубковых матчей команды за последние годы.

Особые надежды возлагаются и на работу над ошибками после первой встречи в Баку. Полузащитник "КуПС" Сайку Турай признал, что его команда оказалась не готова к темпу, который предложил "Сабах".

"После первого матча мы будем готовы лучше. Теперь мы знаем, что нужно делать, и понимаем, что у нас есть все возможности пройти дальше", — сказал футболист.

Ожидается, что сам Турай сыграет более заметную роль в ответной встрече. В Финляндии считают, что его физическая мощь, скорость и агрессивная манера игры помогут "КуПС" выиграть борьбу в центре поля и осложнить "Сабаху" контроль мяча.

Дополнительную уверенность команде придала победа над "ВПС" (3:1) в чемпионате Финляндии. "КуПС" фактически решил исход встречи уже к 29-й минуте благодаря голам Хайме Морено, Густава Энгвалля и Жослина Луйейе-Лутумбы.

Этот матч также расширил выбор для тренерского штаба. В частности, Луйейе-Лутумба, оставшийся в запасе в первой игре с "Сабахом", теперь рассматривается как один из вариантов усиления атаки.

В Финляндии напоминают и о высокой цене противостояния. Победитель пары сделает еще один шаг к основному этапу Лиги чемпионов и одновременно гарантирует себе участие в общем этапе Лиги конференций. Как известно, клубы, вышедшие в третий раунд квалификации ЛЧ, в случае поражения опустятся в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а оттуда могут "упасть" в основную стадию Лиги конференций.

Напомним, первая встреча в Баку завершилась победой "Сабаха" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 28 июля в Куопио.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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