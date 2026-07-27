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Сколько болельщиков поддержат "Сабах" в Финляндии?

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июля 2026 14:14
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Сколько болельщиков поддержат "Сабах" в Финляндии?

Около 50 болельщиков поддержат футболистов "Сабаха" в гостевом матче с "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера "Сабаха" Валдаса Дамбраускаса начнется 27 июля в 18:30 по бакинскому времени. Открытая тренировка команды запланирована на 19:00.

Ответная встреча состоится 28 июля в Куопио и начнется в 19:00 по бакинскому времени. В первом матче "Сабах" победил со счетом 1:0.

Победитель пары в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии датского "Орхуса" и польского "Леха".

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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