Джейхун Нуриев: "Я пришел играть в основном составе"

Футболист "Араз-Нахчывана" Джейхун Нуриев намерен завоевать место в основном составе команды.

"Конкуренция очевидна. Сформирована очень хорошая команда. Практически на каждой позиции есть по два футболиста одинакового уровня. Конечно, я пришел играть в основном составе. Но получится это или нет, покажет время. Я сделаю все возможное, чтобы завоевать место в основе", — цитирует футболиста futbolxeber.az.

Нуриев рассказал, что им интересовались несколько команд:

"Четыре-пять клубов хотели видеть меня в своем составе. Переход несколько затянулся, потому что предложений было много и я не спешил принимать решение. Долго все взвешивал и обдумывал. Джавид Гусейнов хотел видеть меня в своей команде. Предложение поступило давно. После ухода из "Зиря" я думал об "Араз-Нахчыване". В итоге оказался именно здесь".

По словам футболиста, решающими факторами стали доверие со стороны нового клуба и его желание работать больше остальных.

Нуриев также объяснил уход из "Зиря" нехваткой игровой практики:

"Никакой скрытой причины нет. Я не играл. Если не считать последний тур, то за два месяца в общей сложности провел на поле, наверное, меньше 90 минут. Причиной моего ухода стало отсутствие игровой практики. В отношениях с Рашадом Садыховым у нас все в порядке".

В первом контрольном матче за "Араз-Нахчыван" Нуриев забил в ворота "Имишли".

"Конечно, приятно отличиться уже в первой игре. Но это был контрольный матч. Главное — забивать в чемпионате и приносить пользу команде. Ради этого я буду работать изо всех сил".

Новичок команды считает, что "Араз-Нахчыван" способен бороться за высокие места:

"У нас очень хорошо укомплектованная команда. Я нахожусь здесь уже неделю. В "Араз-Нахчыване" проделывается очень хорошая работа, и это приятно меня удивляет. Команда вполне способна бороться за высокие места".