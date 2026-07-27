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Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении ЧМ U15 в Азербайджане

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июля 2026 13:59
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Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении ЧМ U15 в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2026 году в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, координация соответствующих мероприятий и решение необходимых вопросов для обеспечения достойного проведения в Азербайджане чемпионата мира и фестиваля U-15 поручены Организационному комитету, созданному распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года в связи с проведением в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Отметим, что Бюро Совета ФИФА 25 июня 2026 года приняло решение провести первый чемпионат мира и фестиваль по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival) с 22 по 31 октября этого года в Азербайджане.

Проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля U-15 будет способствовать дальнейшему укреплению растущего авторитета страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению опыта Азербайджана в организации престижных соревнований.

İdman.Biz
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