27 Июля 2026
RU

Камал Умудлу рассудит матч Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июля 2026 11:45
19
Камал Умудлу рассудит матч Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Камал Умудлу получил назначение на матч еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), он будет главным судьей ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между албанским "Динамо Сити" и словенским "Алюминием".

Ассистентами Умудлу станут Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ингилаб Мамедов.

Матч состоится 30 июля на стадионе "Эльбасан Арена" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Туран Товуз" сыграет с "Фатих Карагюмрюком"
12:54
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" сыграет с "Фатих Карагюмрюком"

Команда Курбана Бердыева проведет второй контрольный матч на сборе в Анкаре

Рустам Мамедов покинул "Закаталу" после девяти лет работы
11:56
Азербайджанский футбол

Рустам Мамедов покинул "Закаталу" после девяти лет работы

Специалист отказался от предложенного клубом нового контракта

"Сабах" прибыл в Финляндию на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО
26 Июля 19:36
Азербайджанский футбол

"Сабах" прибыл в Финляндию на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО

Матч "КуПС" — "Сабах" состоится 28 июля
Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"
26 Июля 17:21
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"

Заур Гашимов отметил, что новому составу необходимо время, чтобы сыграться
"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге
26 Июля 15:54
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Полузащитник Ибрагим Гадирзаде перешел в клуб из "Карвана-Евлаха"
"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче
25 Июля 21:20
Азербайджанский футбол

"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче

Основные события развернулись во втором тайме

Самое читаемое

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"
25 Июля 11:11
ЧМ-2026

Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде подпишет контракт на полтора года