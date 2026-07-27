Камал Умудлу рассудит матч Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Камал Умудлу получил назначение на матч еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), он будет главным судьей ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между албанским "Динамо Сити" и словенским "Алюминием".

Ассистентами Умудлу станут Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ингилаб Мамедов.

Матч состоится 30 июля на стадионе "Эльбасан Арена" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.