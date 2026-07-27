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Сыграет ли вратарь "Нефтчи" в ответном матче с "Динамо"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
27 Июля 2026 15:53
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Сыграет ли вратарь "Нефтчи" в ответном матче с "Динамо"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вратарь азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Эмиль Балаев может отправиться на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского "Динамо".

Как сообщил İdman.Biz пресс-секретарь клуба Асеф Зейналлы, 32-летний голкипер, получивший повреждение в первой встрече, с минувшего дня участвует в тренировках.

"Эмиль Балаев продолжит подготовку и сегодня. Если у него не будет болей и не возникнет дополнительных проблем, он продолжит тренироваться вместе с командой и отправится на выездной матч", - сказал Зейналлы.

Ответная встреча между "Динамо" и "Нефтчи" состоится 30 июля в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по бакинскому времени. В первом матче белорусская команда победила в Баку со счетом 4:2.

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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